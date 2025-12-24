LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|Lukratives LEM-Investment?
|
24.12.2025 10:03:46
SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor 3 Jahren bedeutet
Am 24.12.2022 wurden LEM-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 1 784,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die LEM-Aktie investierten, hätten nun 0,561 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 295,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165,64 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 83,44 Prozent eingebüßt.
Der LEM-Wert an der Börse wurde auf 330,66 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEM S.A.mehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
17.12.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
17.12.25
|SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SPI nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
10.12.25
|SPI-Titel LEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEM-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwache Performance in Zürich: SPI notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
03.12.25
|SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEM von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu LEM S.A.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LEM S.A.
|310,00
|0,81%