WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626

Lukratives LEM-Investment? 24.12.2025 10:03:46

SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen LEM-Investment verlieren können.

Am 24.12.2022 wurden LEM-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 1 784,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die LEM-Aktie investierten, hätten nun 0,561 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 295,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165,64 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 83,44 Prozent eingebüßt.

Der LEM-Wert an der Börse wurde auf 330,66 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

