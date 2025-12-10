LEM Aktie

LEM-Anlage unter der Lupe 10.12.2025 10:04:06

SPI-Titel LEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEM-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen LEM-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 10.12.2015 wurde die LEM-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 788,00 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die LEM-Aktie investierten, hätten nun 12,690 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der LEM-Aktie auf 310,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 940,36 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 60,60 Prozent abgenommen.

LEM wurde am Markt mit 345,92 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

