LEM Aktie

LEM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler LEM-Einstieg? 17.12.2025 10:03:57

SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in LEM eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 17.12.2024 wurde das LEM-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die LEM-Anteile bei 762,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,131 LEM-Aktien. Die gehaltenen LEM-Papiere wären am 16.12.2025 38,58 CHF wert, da der Schlussstand 294,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,42 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte LEM einen Börsenwert von 335,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LEM S.A.mehr Nachrichten