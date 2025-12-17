LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|Profitabler LEM-Einstieg?
|
17.12.2025 10:03:57
SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor einem Jahr eingebracht
Am 17.12.2024 wurde das LEM-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die LEM-Anteile bei 762,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,131 LEM-Aktien. Die gehaltenen LEM-Papiere wären am 16.12.2025 38,58 CHF wert, da der Schlussstand 294,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,42 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte LEM einen Börsenwert von 335,93 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
