SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leonteq-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Leonteq-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Leonteq-Papier bei 148,13 CHF. Bei einem Leonteq-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,675 Leonteq-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Leonteq-Papiere wären am 09.12.2025 8,74 CHF wert, da der Schlussstand 12,94 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 91,26 Prozent.
Zuletzt verbuchte Leonteq einen Börsenwert von 229,35 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
