Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Lukratives Lindt-Investment?
|
22.12.2025 10:04:06
SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Lindt-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 9 915,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Lindt-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,009 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 11 750,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11 850,73 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18,51 Prozent erhöht.
Insgesamt war Lindt zuletzt 27,08 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
