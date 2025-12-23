Zuversicht in Zürich: SLI zum Start freundlich

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Morgen.

Um 09:12 Uhr legt der SLI im SIX-Handel um 0,13 Prozent auf 2 135,50 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,045 Prozent auf 2 131,70 Punkte an der Kurstafel, nach 2 132,65 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 135,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 2 131,42 Einheiten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, betrug der SLI-Kurs 2 033,31 Punkte. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, bei 1 990,67 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, bei 1 900,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,13 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Roche (+ 0,58 Prozent auf 327,00 CHF), Novartis (+ 0,50 Prozent auf 109,26 CHF), Swiss Re (+ 0,49 Prozent auf 132,50 CHF), Sika (+ 0,43 Prozent auf 163,05 CHF) und Lindt (+ 0,43 Prozent auf 11 730,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen ams-OSRAM (-1,51 Prozent auf 7,52 CHF), Richemont (-0,68 Prozent auf 166,90 CHF), Adecco SA (-0,53 Prozent auf 22,48 CHF), Logitech (-0,44 Prozent auf 81,94 CHF) und VAT (-0,42 Prozent auf 381,70 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 320 753 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 278,442 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at