SLI im Blick 23.12.2025 15:59:01

SLI-Handel aktuell: SLI-Börsianer greifen zu

Der SLI notiert aktuell im Plus.

Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,63 Prozent auf 2 146,16 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,045 Prozent tiefer bei 2 131,70 Punkten in den Handel, nach 2 132,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 131,42 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 146,66 Zählern.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 033,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 990,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, stand der SLI bei 1 900,04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 11,69 Prozent aufwärts. Bei 2 146,66 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 721,32 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Novartis (+ 1,80 Prozent auf 110,68 CHF), Roche (+ 1,75 Prozent auf 330,80 CHF), Swiss Re (+ 1,14 Prozent auf 133,35 CHF), Richemont (+ 1,07 Prozent auf 169,85 CHF) und Swiss Life (+ 0,85 Prozent auf 921,60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Logitech (-0,53 Prozent auf 81,86 CHF), Straumann (-0,47 Prozent auf 93,38 CHF), Adecco SA (-0,44 Prozent auf 22,50 CHF), Alcon (-0,44 Prozent auf 63,56 CHF) und Lindt (-0,43 Prozent auf 11 630,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 281 182 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 278,442 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,95 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

