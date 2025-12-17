SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MCH von vor einem Jahr bedeutet

Am 17.12.2024 wurde die MCH-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,98 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in MCH-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 512,563 MCH-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des MCH-Papiers auf 3,36 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 442,21 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 15,58 Prozent.

Am Markt war MCH jüngst 101,43 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

