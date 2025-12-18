Montana Aerospace Aktie

Montana Aerospace für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654

Montana Aerospace-Investition 18.12.2025 10:03:28

SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Montana Aerospace von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Montana Aerospace-Aktien gewesen.

Montana Aerospace-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,58 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 68,587 Montana Aerospace-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 646,09 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 64,61 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Montana Aerospace bezifferte sich zuletzt auf 1,50 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Montana Aerospace-Papiere fand am 12.05.2021 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Montana Aerospace-Aktie lag beim Börsengang bei 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

