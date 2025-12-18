Montana Aerospace Aktie
WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654
|Montana Aerospace-Investition
|
18.12.2025 10:03:28
SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Montana Aerospace von vor 3 Jahren verdient
Montana Aerospace-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,58 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 68,587 Montana Aerospace-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 646,09 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 64,61 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Montana Aerospace bezifferte sich zuletzt auf 1,50 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Montana Aerospace-Papiere fand am 12.05.2021 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Montana Aerospace-Aktie lag beim Börsengang bei 29,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Montana Aerospacemehr Nachrichten
|
17:58
|SPI-Handel aktuell: SPI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Zürich: SPI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10:03
|SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Montana Aerospace von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
11.12.25
|SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Montana Aerospace-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gewinne in Zürich: SPI legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
02.12.25
|Börse Zürich: SPI mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI zum Handelsende freundlich (finanzen.at)