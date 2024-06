SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor einem Jahr abgeworfen

Am 19.06.2023 wurde die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,46 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2 242,152 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien im Depot. Die gehaltenen Newron PharmaceuticalsAz-Anteile wären am 18.06.2024 23 811,66 CHF wert, da der Schlussstand 10,62 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 138,12 Prozent angezogen.

Newron PharmaceuticalsAz war somit zuletzt am Markt 187,02 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at