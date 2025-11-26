Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Frühes Investment
|
26.11.2025 10:03:57
SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das Newron PharmaceuticalsAz-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Newron PharmaceuticalsAz-Aktie betrug an diesem Tag 27,85 CHF. Bei einem Newron PharmaceuticalsAz-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35,907 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,16 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 616,16 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 38,38 Prozent vermindert.
Newron PharmaceuticalsAz war somit zuletzt am Markt 345,00 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
