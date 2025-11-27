Newron Pharmaceuticals Aktie

27.11.2025 15:10:22

EQS-DD: Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Luca Benatti, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.11.2025 / 15:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Luca
Nachname(n): Benatti

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Newron Pharmaceuticals S.p.A.

b) LEI
8156002F8C11F80A9740 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: IT0004147952

b) Art des Geschäfts
Verkauf
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
17,0237118 CHF 247.984,41 CHF

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
17,0237 CHF 247.984,4100 CHF

e) Datum des Geschäfts
26.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: SIX Swiss Exchange
MIC: XSWX


27.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Newron Pharmaceuticals S.p.A.
via Antonio Meucci 3
20091 Bresso
Italien
Internet: www.newron.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102088  27.11.2025 CET/CEST





