Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|
27.11.2025 15:10:23
EQS-DD: Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Luca Benatti, sell
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
27.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.
|via Antonio Meucci 3
|20091 Bresso
|Italy
|Internet:
|www.newron.com
|End of News
|EQS News Service
|
102088 27.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.mehr Nachrichten
|
27.11.25
|EQS-DD: Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Luca Benatti, sell (EQS Group)
|
27.11.25
|EQS-DD: Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Luca Benatti, Verkauf (EQS Group)
|
26.11.25
|SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
25.11.25
|Zuversicht in Zürich: SPI am Dienstagmittag stärker (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.11.25
|Börse Zürich in Rot: SPI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17.11.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)