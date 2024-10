SPI-Papier Relief Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Relief Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden Relief Therapeutics-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Relief Therapeutics-Aktie bei 2,05 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 4 878,049 Relief Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Relief Therapeutics-Anteile wären am 03.10.2024 11 707,32 CHF wert, da der Schlussstand 2,40 CHF betrug. Damit wäre die Investition 17,07 Prozent mehr wert.

Relief Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,57 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at