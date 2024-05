SPI-Papier Relief Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Relief Therapeutics von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Relief Therapeutics-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 03.05.2019 wurden Relief Therapeutics-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Relief Therapeutics-Aktie bei 1,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Relief Therapeutics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 625,000 Relief Therapeutics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.05.2024 gerechnet (1,24 CHF), wäre die Investition nun 775,00 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 22,50 Prozent.

Alle Relief Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at