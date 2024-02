SPI-Papier Relief Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Relief Therapeutics von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Relief Therapeutics-Aktie Anlegern gebracht.

Am 02.02.2021 wurde die Relief Therapeutics-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 192,80 CHF. Bei einem Relief Therapeutics-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,519 Relief Therapeutics-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 01.02.2024 auf 1,61 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 0,84 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 99,16 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Relief Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 17,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at