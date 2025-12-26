SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Rieter-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Rieter-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Rieter-Papier 100,41 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Rieter-Aktie investierten, hätten nun 9,960 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Rieter-Aktie auf 3,13 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31,17 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 96,88 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Rieter einen Börsenwert von 413,58 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at