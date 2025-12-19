Schindler Aktie

Schindler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Schindler-Einstieg? 19.12.2025 10:03:56

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Schindler-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 164,60 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Schindler-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,608 Schindler-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.12.2025 169,81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 279,50 CHF belief. Mit einer Performance von +69,81 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Schindler belief sich zuletzt auf 29,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Schindler AG NAmehr Nachrichten