SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Schindler-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 164,60 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Schindler-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,608 Schindler-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.12.2025 169,81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 279,50 CHF belief. Mit einer Performance von +69,81 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Schindler belief sich zuletzt auf 29,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at