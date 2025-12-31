Schweizerische Nationalbank Aktie
WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265
31.12.2025 10:04:40
SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schweizerische Nationalbank-Investment von vor einem Jahr verdient
Die Schweizerische Nationalbank-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3 190,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Schweizerische Nationalbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,135 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.12.2025 11 065,83 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3 530,00 CHF belief. Mit einer Performance von +10,66 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Schweizerische Nationalbank war somit zuletzt am Markt 348,00 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
