Schweizerische Nationalbank Aktie

Schweizerische Nationalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Schweizerische Nationalbank-Investmentbeispiel 31.12.2025 10:04:40

SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schweizerische Nationalbank-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schweizerische Nationalbank-Aktien verdienen können.

Die Schweizerische Nationalbank-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3 190,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Schweizerische Nationalbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,135 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.12.2025 11 065,83 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3 530,00 CHF belief. Mit einer Performance von +10,66 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Schweizerische Nationalbank war somit zuletzt am Markt 348,00 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Schweizerische Nationalbankmehr Nachrichten