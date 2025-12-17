SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Schweizerische Nationalbank-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Schweizerische Nationalbank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4 550,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 0,022 Schweizerische Nationalbank-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 16.12.2025 80,66 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3 670,00 CHF belief. Mit einer Performance von -19,34 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Schweizerische Nationalbank belief sich jüngst auf 359,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at