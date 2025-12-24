StarragTornos Aktie

Frühe Anlage 24.12.2025 10:03:46

SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StarragTornos von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in StarragTornos-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurde das StarragTornos-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 44,80 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die StarragTornos-Aktie investierten, hätten nun 2,232 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.12.2025 64,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 29,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -35,27 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von StarragTornos belief sich zuletzt auf 163,59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

