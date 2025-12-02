Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Lohnender Temenos-Einstieg?
|
02.12.2025 10:03:57
SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Temenos-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Temenos-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Temenos-Aktie an diesem Tag 58,00 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 172,414 Temenos-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 603,45 CHF, da sich der Wert einer Temenos-Aktie am 01.12.2025 auf 73,10 CHF belief. Damit wäre die Investition um 26,03 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Temenos eine Marktkapitalisierung von 5,03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
Nachrichten zu Temenos AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Zürich: SLI verliert zum Start (finanzen.at)
|
01.12.25
|SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
01.12.25
|Zurückhaltung in Zürich: SLI am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
01.12.25
|SIX-Handel SLI am Montagmittag mit Verschnaufpause (finanzen.at)
|
01.12.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
28.11.25
|SLI aktuell: Zum Handelsende Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freitagshandel in Zürich: SLI notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)