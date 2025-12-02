SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Temenos-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Temenos-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Temenos-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Temenos-Aktie an diesem Tag 58,00 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 172,414 Temenos-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 603,45 CHF, da sich der Wert einer Temenos-Aktie am 01.12.2025 auf 73,10 CHF belief. Damit wäre die Investition um 26,03 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Temenos eine Marktkapitalisierung von 5,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at