Temenos-Investition im Blick 16.12.2025 10:03:58

SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Temenos-Investment verdienen können.

Am 16.12.2015 wurde das Temenos-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 49,85 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Temenos-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,060 Temenos-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.12.2025 1 524,57 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 76,00 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 524,57 CHF entspricht einer Performance von +52,46 Prozent.

Der Börsenwert von Temenos belief sich jüngst auf 5,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images

