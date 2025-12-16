Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Temenos-Investition im Blick
|
16.12.2025 10:03:58
SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 16.12.2015 wurde das Temenos-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 49,85 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Temenos-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,060 Temenos-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.12.2025 1 524,57 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 76,00 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 524,57 CHF entspricht einer Performance von +52,46 Prozent.
Der Börsenwert von Temenos belief sich jüngst auf 5,18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
Analysen zu Temenos AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Temenos AG
|80,10
|0,19%
