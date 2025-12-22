V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|V-Zug-Investition
|
22.12.2025 10:04:06
SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 22.12.2022 wurde das V-Zug-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 93,10 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die V-Zug-Aktie investiert, befänden sich nun 10,741 V-Zug-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.12.2025 457,57 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 42,60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 54,24 Prozent gesunken.
Der erste Handelstag der V-Zug-Papiere an der Börse SWX war der 25.06.2020. Der erste festgestellte Kurs der V-Zug-Aktie lag damals bei 72,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
