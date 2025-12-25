Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Ypsomed-Investment
|
25.12.2025 10:03:26
SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Ypsomed-Papier via Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Ypsomed-Anteile letztlich bei 136,99 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Ypsomed-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,730 Ypsomed-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 326,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 238,33 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 138,33 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Ypsomed eine Börsenbewertung in Höhe von 4,46 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ypsomed AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.12.25
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ypsomed-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.12.25