SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Zehnder A-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Zehnder A-Anteile an diesem Tag 54,80 CHF wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,825 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 80,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 146,90 CHF wert. Mit einer Performance von +46,90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Zehnder A betrug jüngst 887,91 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
