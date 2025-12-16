SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Zehnder A-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Zehnder A-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Zehnder A-Aktie an diesem Tag bei 45,00 CHF. Bei einem Zehnder A-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 222,222 Zehnder A-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.12.2025 auf 78,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 377,78 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 73,78 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Zehnder A eine Marktkapitalisierung von 866,90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at