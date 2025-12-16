Züblin Aktie

Züblin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682

Lohnende Züblin (Zueblin Immobilien-Anlage? 16.12.2025 10:03:58

SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers betrug an diesem Tag 33,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,030 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 136,97 CHF, da sich der Wert eines Züblin (Zueblin Immobilien-Anteils am 15.12.2025 auf 45,20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,97 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Züblin (Zueblin Immobilien eine Marktkapitalisierung von 147,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

