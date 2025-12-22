Zug Estate b Aktie

Zug Estate b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126

Profitabler Zug Estates B-Einstieg? 22.12.2025 10:04:06

SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Zug Estates B-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Zug Estates B-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2 010,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,498 Zug Estates B-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Zug Estates B-Papiers auf 2 200,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 094,53 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,45 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Zug Estates B bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

