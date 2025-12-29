Zug Estate b Aktie
SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zug Estates B von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Zug Estates B-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 442,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zug Estates B-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,935 Zug Estates B-Anteilen. Die gehaltenen Zug Estates B-Papiere wären am 23.12.2025 15 048,54 CHF wert, da der Schlussstand 2 170,00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 50,49 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Zug Estates B eine Marktkapitalisierung von 1,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
