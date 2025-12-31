Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Addex Therapeutics-Performance im Blick
|
31.12.2025 10:04:40
SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Addex Therapeutics von vor 3 Jahren gekostet
Vor 3 Jahren wurde das Addex Therapeutics-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,10 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 994,036 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Addex Therapeutics-Aktie auf 0,06 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,07 CHF wert. Damit wäre die Investition um 44,93 Prozent gesunken.
Addex Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,42 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Addex Therapeutics Ltd.mehr Nachrichten
|
31.12.25
|SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Addex Therapeutics von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
24.12.25
|SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Addex Therapeutics von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
23.12.25
|Dienstagshandel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Aufschläge in Zürich: SPI zum Start im Plus (finanzen.at)
|
22.12.25
|Zuversicht in Zürich: SPI schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
22.12.25