Addex Therapeutics-Performance im Blick 31.12.2025 10:04:40

SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Addex Therapeutics von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Addex Therapeutics-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Addex Therapeutics-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,10 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 994,036 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Addex Therapeutics-Aktie auf 0,06 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,07 CHF wert. Damit wäre die Investition um 44,93 Prozent gesunken.

Addex Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,42 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

