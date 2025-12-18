APG SGA Aktie

APG SGA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025

Lukratives APG SGA-Investment? 18.12.2025 10:03:28

SPI-Titel APG SGA-Aktie: Hätte sich eine APG SGA-Anlage vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in APG SGA-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden APG SGA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 204,00 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 49,020 APG SGA-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 950,98 CHF, da sich der Wert einer APG SGA-Aktie am 17.12.2025 auf 203,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 0,49 Prozent verkleinert.

APG SGA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 608,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

