SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BACHEM von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das BACHEM-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,92 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hat, hat nun 100,821 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.07.2024 8 463,90 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 83,95 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 8 463,90 CHF, was einer positiven Performance von 746,39 Prozent entspricht.

Insgesamt war BACHEM zuletzt 6,30 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at