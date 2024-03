SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bossard-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 112,20 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 8,913 Bossard-Aktien im Depot. Die gehaltenen Bossard-Aktien wären am 11.03.2024 1 862,75 CHF wert, da der Schlussstand 209,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 86,27 Prozent angewachsen.

Der Bossard-Wert an der Börse wurde auf 1,65 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at