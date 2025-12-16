SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bucher Industries von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Bucher Industries-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Bucher Industries-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Bucher Industries-Anteile bei 386,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Bucher Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,259 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 93,73 CHF, da sich der Wert einer Bucher Industries-Aktie am 15.12.2025 auf 362,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 6,27 Prozent gesunken.

Am Markt war Bucher Industries jüngst 3,71 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at