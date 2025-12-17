SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Verlust hätte ein Burckhardt Compression-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Burckhardt Compression-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Burckhardt Compression-Aktie statt. Der Schlusskurs der Burckhardt Compression-Anteile betrug an diesem Tag 657,00 CHF. Bei einem Burckhardt Compression-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,152 Burckhardt Compression-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 16.12.2025 82,04 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 539,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17,96 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Burckhardt Compression belief sich zuletzt auf 1,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

