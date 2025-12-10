Burckhardt Compression Aktie
WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027
|Lukrative Burckhardt Compression-Investition?
|
10.12.2025 10:04:06
SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burckhardt Compression von vor 10 Jahren verdient
Die Burckhardt Compression-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Burckhardt Compression-Aktie an diesem Tag bei 314,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 31,847 Burckhardt Compression-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.12.2025 16 910,83 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 531,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +69,11 Prozent.
Burckhardt Compression wurde am Markt mit 1,78 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
