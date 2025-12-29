SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burkhalter von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Burkhalter-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Burkhalter-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 91,30 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Burkhalter-Aktie investiert, befänden sich nun 109,529 Burkhalter-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Burkhalter-Anteile wären am 23.12.2025 15 158,82 CHF wert, da der Schlussstand 138,40 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 51,59 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Burkhalter eine Börsenbewertung in Höhe von 1,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at