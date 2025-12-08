Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|Burkhalter-Investmentbeispiel
|
08.12.2025 10:04:39
SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burkhalter-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 08.12.2022 wurde das Burkhalter-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 78,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Burkhalter-Aktie investiert hätte, hätte er nun 127,551 Anteile im Depot. Die gehaltenen Burkhalter-Papiere wären am 05.12.2025 17 704,08 CHF wert, da der Schlussstand 138,80 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 77,04 Prozent.
Zuletzt verbuchte Burkhalter einen Börsenwert von 1,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burkhalter Holding AGmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burkhalter-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.12.25
|SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Handel in Zürich: SPI letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
27.11.25
|Aufschläge in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI legt am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
24.11.25
|SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.11.25
|SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.11.25
|SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burkhalter-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)