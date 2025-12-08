SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burkhalter-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Burkhalter-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 08.12.2022 wurde das Burkhalter-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 78,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Burkhalter-Aktie investiert hätte, hätte er nun 127,551 Anteile im Depot. Die gehaltenen Burkhalter-Papiere wären am 05.12.2025 17 704,08 CHF wert, da der Schlussstand 138,80 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 77,04 Prozent.

Zuletzt verbuchte Burkhalter einen Börsenwert von 1,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at