Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|Rentabler Burkhalter-Einstieg?
|
22.12.2025 10:04:06
SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burkhalter-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Burkhalter-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Burkhalter-Anteile bei 107,00 CHF. Bei einem Burkhalter-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,346 Burkhalter-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 299,07 CHF, da sich der Wert eines Burkhalter-Papiers am 19.12.2025 auf 139,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,91 Prozent angezogen.
Insgesamt war Burkhalter zuletzt 1,48 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
