Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
15.12.2025 10:04:02
SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burkhalter-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Burkhalter-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Burkhalter-Aktie an diesem Tag bei 64,10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,560 Burkhalter-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Burkhalter-Papiers auf 139,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 217,47 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 117,47 Prozent.
Burkhalter war somit zuletzt am Markt 1,48 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
