SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in BVZ von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BVZ eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der BVZ-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 295,25 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die BVZ-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 33,870 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2024 auf 905,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 651,99 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 206,52 Prozent angewachsen.

Alle BVZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 175,35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at