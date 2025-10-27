Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|Performance unter der Lupe
|
27.10.2025 10:04:55
SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Carlo Gavazzi-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die Carlo Gavazzi-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 150,00 CHF. Bei einem Carlo Gavazzi-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,667 Carlo Gavazzi-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107,33 CHF, da sich der Wert eines Carlo Gavazzi-Papiers am 24.10.2025 auf 161,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,33 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Carlo Gavazzi belief sich zuletzt auf 114,54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
