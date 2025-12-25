SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Clariant Aktie
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX feiertags-bedingt kein Handel mit der Clariant-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Clariant-Aktie 15,40 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 649,434 Clariant-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 572,02 CHF, da sich der Wert einer Clariant-Aktie am 23.12.2025 auf 7,04 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 54,28 Prozent.
Der Börsenwert von Clariant belief sich jüngst auf 2,32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
