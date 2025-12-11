SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Clariant-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Clariant-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,31 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Clariant-Aktie investiert hat, hat nun 9,698 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.12.2025 auf 7,31 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70,90 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 29,10 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Clariant belief sich zuletzt auf 2,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at