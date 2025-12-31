Dätwyler Aktie
SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dätwyler von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Dätwyler-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 184,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Dätwyler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 54,348 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Dätwyler-Aktie auf 163,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 891,30 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 8 891,30 CHF entspricht einer negativen Performance von 11,09 Prozent.
Zuletzt verbuchte Dätwyler einen Börsenwert von 2,81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
