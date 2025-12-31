SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dätwyler von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Dätwyler eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Dätwyler-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 184,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Dätwyler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 54,348 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Dätwyler-Aktie auf 163,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 891,30 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 8 891,30 CHF entspricht einer negativen Performance von 11,09 Prozent.

Zuletzt verbuchte Dätwyler einen Börsenwert von 2,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at