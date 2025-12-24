DOTTIKON ES Aktie
SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren eingebracht
Die DOTTIKON ES-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 170,59 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,862 Anteilen. Die gehaltenen DOTTIKON ES-Papiere wären am 23.12.2025 1 998,98 CHF wert, da der Schlussstand 341,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +99,90 Prozent.
DOTTIKON ES markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,63 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
