DOTTIKON ES Aktie

DOTTIKON ES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 24.12.2025 10:03:46

SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in DOTTIKON ES gewesen.

Die DOTTIKON ES-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 170,59 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,862 Anteilen. Die gehaltenen DOTTIKON ES-Papiere wären am 23.12.2025 1 998,98 CHF wert, da der Schlussstand 341,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +99,90 Prozent.

DOTTIKON ES markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,63 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DOTTIKON ES HOLDING AGmehr Nachrichten