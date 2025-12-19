EFG International Aktie

EFG International-Anlage unter der Lupe 19.12.2025 10:03:56

SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EFG International-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in EFG International gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem EFG International-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8,26 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 121,065 EFG International-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.12.2025 auf 18,84 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 280,87 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 128,09 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von EFG International belief sich jüngst auf 5,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

