SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der EMS-CHEMIE-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 628,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 15,924 EMS-CHEMIE-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.12.2025 gerechnet (548,50 CHF), wäre die Investition nun 8 734,08 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 8 734,08 CHF entspricht einer negativen Performance von 12,66 Prozent.
EMS-CHEMIE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,90 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
