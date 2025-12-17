SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Feintool International von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Feintool International-Aktie Investoren gebracht.

Am 17.12.2024 wurden Feintool International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,45 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 74,349 Feintool International-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 780,67 CHF, da sich der Wert eines Feintool International-Anteils am 16.12.2025 auf 10,50 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 21,93 Prozent eingebüßt.

Feintool International wurde am Markt mit 156,12 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at